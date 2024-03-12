Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Saarbrücken ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Gerardo Seoane Castro yönetimindeki Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Rüdiger Ziehl'in ekibi Saarbrücken ile karşı karşıya gelecek.
SAARBRÜCKEN - MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?
Ludwigspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
SAARBRÜCKEN - MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Robert Hartmann'ın yöneteceği karşılaşma Spor Smart 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Mönchengladbach kupada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 1-0 mağlup etmişti.
Saarbrücken ise konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla geçmişti.
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