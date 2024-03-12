Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Saarbrücken ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:35
Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Gerardo Seoane Castro yönetimindeki Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Rüdiger Ziehl'in ekibi Saarbrücken ile karşı karşıya gelecek.

SAARBRÜCKEN - MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Ludwigspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

SAARBRÜCKEN - MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Robert Hartmann'ın yöneteceği karşılaşma Spor Smart 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Mönchengladbach kupada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 1-0 mağlup etmişti.

Saarbrücken ise konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla geçmişti.


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