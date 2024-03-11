Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ayrılık söylentilerine rağmen takımdan ayrılmayı düşünmediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:33
Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceğine dair kararı net.

AYRILIK YOK

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda, hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen Real Madrid'den ne kiralık olarak ne de bonservisi ile ayrılmayı düşünmüyor.

"EN İYİLERLE REKABET ETMEK İSTİYOR"

Haberde, Arda'nın kendisi için sezonun zor geçtiğinin ve sabırlı olması gerektiğinin farkında olduğu belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin ona olan sabrını da iyi anladığı ifade edildi.

Öte yandan haberde; Arda Güler'in tek amacının Real Madrid kadrosunda yer almak olduğu ve dünyanın en iyi futbolcuları ile rekabet etmek istediği yazıldı.

Sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki Arda, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda çıktığı 6 resmi maçta 93 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.


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