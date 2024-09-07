Sabri Sarıoğlu: "Ziyech'in ayrılması hata olur"
Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu, Hakim Ziyech'in geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, Hakim Ziyech'in durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Le Site Info'ya konuşan eski milli oyuncu, Faslı futbolcunun takımdan ayrılmaması gerektiğini vurguladı.
Sezonun başında Ziyech'in zor bir dönemden geçtiğini belirten Sarıoğlu, "Daha fazla özgüvene ihtiyacı var. Galatasaray'da Ziyech'in karakterine sahip birçok oyuncuyla oynadım. Çok yetenekli, ancak Ziyech takdir edilmemiş hissederse özgüveni sarsılabilir. Ziyech'in ayrılması büyük bir hata olur. Ziyech, kendine olan güvenini yeniden kazanıp takıma önemli katkılar sağlayabilir." dedi.
Sarıoğlu, Ziyech'in, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında oynanan maçın ardından teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine çekilmesi hakkında da konuştu. "O maçta Ziyech, devre arasında oyundan alındı çünkü Okan Buruk, onun formda olmadığını düşünüyordu. Bence o gün tüm takım iyi değildi." diye ekledi.
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