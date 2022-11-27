Sabri Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Jesus yorumu

27 Kasım 2022 Pazar, 15:49

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, katıldığı bir programda Süper Lig'e dair yorumlarda bulundu. Sarıoğlu Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sarıoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için, "Çok renkli bir karakter, tecrübeli bir teknik direktör ve rotasyonu çok iyi yapıyor. Oynamayan oyuncular kulübede mutsuz olurlar trip atarlar. Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki futbolcu biliyor 'Ben üzülürsem trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz' diyor. Oyuncu her zaman kendini hazırda tutuyor. Hatta bir maçtan sonra Jesus, Emre Mor'a serzenişte bulunmaya doğru giderken yardımcısı onu nasıl ezberlediyse Emre'yi oradan kaçırıyor. Takımdaşlık çok önemlidir" ifadelerini kullandı.