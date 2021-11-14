Sabri Sarıoğlu'ndan Selçuk İnan'a sert sözler! "Galatasaray için susuyorum"

14 Kasım 2021 Pazar, 16:35

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Sabri Sarıoğlu, NTV'de Emek Ege'nin hazırlayıp sunduğu 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. Eski takım arkadaşı Selçuk İnan'a olay sözler sarf eden Sarıoğlu, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'le yaşadığı diyaloğu da anlattı.

Sabri Sarıoğlu 2013'te Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Volkan Demirel'le saha içinde kavgaya varacak ciddi tartışma yaşadı. Sabri "Volkan Demirel'le kursta karşılaştınız, ilk adımı kim attı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şey olmamış gibi 'N'aber, nasılsın?' olduk. Hiç o olaylara girmedik bile. İnsanlar halı sahada bile arkadaşlarıyla tartışabiliyor. Düşünün, biz profesyonel bir maçta stresli karşılaşmalarda neler yapabiliyoruz.

Futbolda saha içinde olan saha içinde kalır. Saha dışına taşımazsanız sıkıntı yok. Saha içinde her türlü gerginlik olabilir. Profesyonel bir futbolcunun yaşadıklarını çoğu insan bilemez. Deplasmanda farklı, kendi evinde farklı, şampiyonluk maçında farklı atmosferler olur. Tatsız olaylarla ilgili de haklı-haksız tartışmasına gerek yok.

Sabri Sarıoğlu Göztepe'de oynadığı dönemde maç önü seremonisinde Volkan Demirel'le el sıkışmadı ve maç sonunda, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim" dedi.

SELÇUK İNAN'I SUÇLADI

Teknik direktör Prandelli döneminde 3 ay kadro dışı kalan ve daha sonra affedilen Sarıoğlu, eski takım arkadaşı Selçuk İnan'ı suçladı. Sarıoğlu, "O görüntüde buruktum. Arda kaptan yapıldı genç yaşında ama hepimize soruldu. Yönetim bu yönde karar aldı.

Galatasaray teamüllerine uygundu. Ama ben 3 ay yoktum, başkası kaptan seçildi. 3 ay yoktum, bir kere aramadı. (Selçuk İnan) Geri döndüğümde kaptanlığı bırakmak istemedi.

Arkadan dönen işler. Şu anda aramızda bir şey yok. Yolda görsem selam veririm sadece. Yerimde taş olsa çatlardı. Galatasaray için susuyorum" ifadelerini kullandı.

2005-06 sezonunda yaşadıkları şampiyonlukla ilgili anılarını da aktaran Sarıoğlu şöyle devam etti: "16 dakika beklediğimiz şampiyonluk inanılmazdı. Garip bir finale geldik. Biz maçı kazanıp F.Bahçe'nin puan kaybını beklemiştik. O maçta iki gol atmıştım. 88-89'da oyundan çıktım. Direkt tribüne gittim. 5 dakika geçti, maç bitmiyor. 16 dakika olmuş.

İnanılmaz stres. Fenerbahçe o ara bastırıyor. Denizlispor'un da puan alması gerekiyor. Son dakikalarda ligde kalacakları garantiydi. Şampiyonluk size bağlı. Denizlispor çıktı, aslanlar gibi mücadele etti.

"16 dakika hiç geçmedi. Sonunda hakemin bitiş düdüğüyle birlikte insanın üzerinden inanılmaz bir yük kalkıyor. Tarif edilemez bir duygu. Galatasaray'da 6 şampiyonluk yaşadım. Toplam 15 kupa aldım."