Sabrın sonu felaket
Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin, teknik direktör Fatih Terim’le yaptığı 3 yıllık gençleşme projesinin, henüz 7. ayında ligde zirvenin 22 puan gerisinde kalınıp Türkiye Kupası’ndan 5. turda elenmeyle sonuçlanması sabırları taşırdı. Eleştiri okları Terim ve Elmas’a yöneldi. Sarı-Kırmızılıların, 20 haftada etkili bir futbol ortaya koyamaması, ilk 11’in sürekli değişmesi, kadro istikrarı yakalanamaması, birçok oyuncunun performanslarındaki düşüş, Terim’in eleştirildiği konuların başında geliyor.
Mali sorunlara rağmen “gençleşme” için 25 milyon Avro’luk bonservis-kiralama bedelinin altına girilerek yapılan transferlerin büyük bölümünün bir türlü istenen seviyeye gelmemesi, gelecek adına umuk vermemesi Terim’le yönetimin tartışıldığı diğer unsurlar. G.Saray’da Kerem ve Marcao dışında performansı üst seviyede olan hiçbir oyuncu yok.
ANTRENMAN TARTIŞMASI
Tecrübeli hocanın, puan kayıplarının ardından “İyi oynuyoruz” ifadelerini kullanması, kendisinin ve yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan’ın yeterli taktik katkıyı sunamadığı tepkilerini doğurdu. Takımın gözle görülür bir oyun planının olmaması, girilen pozisyonların gole dönüşmemesi, savunmadaki hataların devam etmesi, Terim ile ekibinin teknik anlayışını hatta antrenman programını dahi tartışmaya açtı.
GELECEĞİ SORGULANACAK
Terim, 3 yıllık yapılanma için halen sabır isterken G.Saray’ın sezon ortasında Avrupa dışında hiçbir hedefinin kalmaması, deneyimli teknik adamın durumunu sorgulanır hale getirdi. Giresunspor maçındaki tepkiler, Terim’e yönelirken, tecrübeli hocanın istifa etmesini düşünen büyük bir kesim var. Sarı-Kırmızılı kulübü, bu hafta hareketli saatler bekliyor. Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim’in geleceği yine masaya yatırılacak.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum
- Havale ile para gönderirken dikkat!
- Kimlikte yeni dönem
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- Ece Üner'den kötü haber
- İstanbul için tarih verildi
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!