Sabrın sonu felaket

10 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Mali sorunlara rağmen “gençleşme” için 25 milyon Avro’luk bonservis-kiralama bedelinin altına girilerek yapılan transferlerin büyük bölümünün bir türlü istenen seviyeye gelmemesi, gelecek adına umuk vermemesi Terim’le yönetimin tartışıldığı diğer unsurlar. G.Saray’da Kerem ve Marcao dışında performansı üst seviyede olan hiçbir oyuncu yok.

ANTRENMAN TARTIŞMASI

Tecrübeli hocanın, puan kayıplarının ardından “İyi oynuyoruz” ifadelerini kullanması, kendisinin ve yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan’ın yeterli taktik katkıyı sunamadığı tepkilerini doğurdu. Takımın gözle görülür bir oyun planının olmaması, girilen pozisyonların gole dönüşmemesi, savunmadaki hataların devam etmesi, Terim ile ekibinin teknik anlayışını hatta antrenman programını dahi tartışmaya açtı.

GELECEĞİ SORGULANACAK

Terim, 3 yıllık yapılanma için halen sabır isterken G.Saray’ın sezon ortasında Avrupa dışında hiçbir hedefinin kalmaması, deneyimli teknik adamın durumunu sorgulanır hale getirdi. Giresunspor maçındaki tepkiler, Terim’e yönelirken, tecrübeli hocanın istifa etmesini düşünen büyük bir kesim var. Sarı-Kırmızılı kulübü, bu hafta hareketli saatler bekliyor. Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim’in geleceği yine masaya yatırılacak.