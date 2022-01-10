Sabrın sonu felaket

Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin, teknik direktör Fatih Terim’le yaptığı 3 yıllık gençleşme projesinin, henüz 7. ayında ligde zirvenin 22 puan gerisinde kalınıp Türkiye Kupası’ndan 5. turda elenmeyle sonuçlanması sabırları taşırdı. Eleştiri okları Terim ve Elmas’a yöneldi. Sarı-Kırmızılıların, 20 haftada etkili bir futbol ortaya koyamaması, ilk 11’in sürekli değişmesi, kadro istikrarı yakalanamaması, birçok oyuncunun performanslarındaki düşüş, Terim’in eleştirildiği konuların başında geliyor.

Cumhur Önder Arslan
10 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00
Sabrın sonu felaket
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Mali sorunlara rağmen “gençleşme” için 25 milyon Avro’luk bonservis-kiralama bedelinin altına girilerek yapılan transferlerin büyük bölümünün bir türlü istenen seviyeye gelmemesi, gelecek adına umuk vermemesi Terim’le yönetimin tartışıldığı diğer unsurlar. G.Saray’da Kerem ve Marcao dışında performansı üst seviyede olan hiçbir oyuncu yok.

ANTRENMAN TARTIŞMASI 

Tecrübeli hocanın, puan kayıplarının ardından “İyi oynuyoruz” ifadelerini kullanması, kendisinin ve yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan’ın yeterli taktik katkıyı sunamadığı tepkilerini doğurdu. Takımın gözle görülür bir oyun planının olmaması, girilen pozisyonların gole dönüşmemesi, savunmadaki hataların devam etmesi, Terim ile ekibinin teknik anlayışını hatta antrenman programını dahi tartışmaya açtı.

GELECEĞİ SORGULANACAK

Terim, 3 yıllık yapılanma için halen sabır isterken G.Saray’ın sezon ortasında Avrupa dışında hiçbir hedefinin kalmaması, deneyimli teknik adamın durumunu sorgulanır hale getirdi. Giresunspor maçındaki tepkiler, Terim’e yönelirken, tecrübeli hocanın istifa etmesini düşünen büyük bir kesim var. Sarı-Kırmızılı kulübü, bu hafta hareketli saatler bekliyor. Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim’in geleceği yine masaya yatırılacak.


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