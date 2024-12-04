Sacha Boey'den Galatasaray itirafı! "Galatasaray, çılgıncaydı"
Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Galatasaray, çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar." dedi.
Açıklamalarına devam eden Boey, "Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlar. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, "Gerek yok, ödendi" derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." diye konuştu.
Galatasaray'dan 30+5 milyon euro'ya transfer edilen Boey, Bayern'de bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.
Etiketler: #galatasaray #sacha boey #Bayern Münih
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