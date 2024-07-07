Sadece 26 gün görevde kaldı: Ankaragücü ayrılığı duyurdu!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:43

Güncelleme: 07.07.2024 - 13:43

Ankaragücü, 11 Haziran tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sadece 26 gün sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirilmesi bekleniyor.