21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.
Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.
Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.
Keman Özdeş
21 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.
Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.
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