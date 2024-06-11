21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:45
21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!
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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Keman Özdeş

21 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.


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