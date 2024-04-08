Sadece 27 gün sürdü: Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi!
Eskişehirspor, 27 gün önce teknik direktörlük görevine getirilen Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Eskişehirspor'da geçen ay göreve başlayan Önder Karaveli dönemi sadece 27 gün sürdü.
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