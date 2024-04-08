Sadece 50 saniye oynandı: Süper Kupa maçından sıra dışı istatistikler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, sarı lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle tatil edildi. Sadece 50 saniye oynanan mücadelede sıra dışı istatistikler kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:58
Sadece 50 saniye oynandı: Süper Kupa maçından sıra dışı istatistikler
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Geçtiğimiz sezonunu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe U19 takımıyla maça çıkarken, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle müsabaka tatil edildi.

Öte yandan baştan sona krizlere sahne olan Süper Kupa maçında ilginç istatistikler kayda geçti.

NTV Spor'un haberine göre, kayda geçen istatistikler şu şekilde: 

Süper Kupa maçı sadece 50 saniye oynandı.

Galatasaraylı futbolcular maçta 17 pas yaptı.

Fenerbahçe U19 takımı ise topa hiç dokunamadı.

Galatasaray'da sadece Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı.

Dries Mertens'in başlama vuruşu sonrası top şu oyunculara geldi:

Abdülkerim Bardakcı (5)

Victor Nelsson (4)

Lucas Torreira (2)

Kaan Ayhan, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (1)


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