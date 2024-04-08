Mauro Icardi'den flaş Süper Kupa paylaşımı!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli küçük bir taraftarın kendisi ile özdeşleşen gol sevincini yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan Mauro Icardi, "Teşekkürler Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin Süper Kupa paylaşımı:
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