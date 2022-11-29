Sadettin Saran, 23. spor salonunu Çanakkale'de açtı: ‘Atatürkçü olun’
Salonun açılışında konuşan Sadettin Saran gençlere, “Çok çalışın, çok okuyun, kendinizi sürekli geliştirin, mutlaka spor yapın, her zaman güçlünün değil haklının yanında yer alın ve tabii ki Atatürkçü olun” dedi.
Saran Group, Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini daha ekledi. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan 23. spor salonu dün Çanakkale’de açıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız. Atatürk, ‘Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür’ demiş. Biz de bu yolla gençlerimize kucak açmaya devam edeceğiz” dedi.
"ÇOK ÇALIŞIN, SPOR YAPIN"
Gençlere tavsiyelerde bulunan Saran, “Çok çalışın, çok okuyun, kendinizi sürekli geliştirin, mutlaka spor yapın, her zaman güçlünün değil haklının yanında yer alın ve tabii ki Atatürkçü olun” ifadelerini kullandı. Çanakkale merkezde Cevatpaşa Ortaokulu bahçesine 600 metrekare üzerine yapılan Atatürk Spor Salonu, 250 seyirci kapasiteye sahip. Saran Group, 22 yıldır Anadolu’nun her bölgesinde spor salonları açarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrediyor.
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