Sadettin Saran'dan 'imam hatip' isyanı: 'Derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın'

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acil reform çağrısında bulundu. Öte yandan Saran'ın imam hatiplerle ilgili açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 16:45

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen bilimi esas alan bir reform yapılmasına vurgu yaptı. 

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Sadettin Saran milli eğitim bakanlığı eğitim

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