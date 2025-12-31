Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran, kulübün sezon sonunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı.

Saran açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım."

"Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere..."

"Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum."

"OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL"

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."

"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar."

"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."

"Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardır. Bu süreç hukuki bir tartışmasının ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren, zorlayan bu oldu. Bu geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur."

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVDİM"

"Ben bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerde büyüdüm. Vatan denildiğinde nerede durulacağın bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayatta Fenerbahçe'yi ve sporu çok sevdim.

Yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler ve okullar açtım."

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

"Ben bu göreve şampiyonluk hayaliyle geldim, bu hayali yarım bırakmak istemiyorum. Bu camia tarih boyunca en zor anlarını omuz omuza vererek aşmıştır. Sürecin ilk gününden bu yana yanımda duran, desteğini hiç esirgemeyen kıymetli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

"Gazetecilik mesleğini sorumlulukla, etik ilkeler çerçevesinde icra eden, hüküm vermek yerine gerçeğin peşinde duran basın mensuplarına da teşekkürü borç biliyorum."

"O MADDEYİ GÖRMEDİM"

"Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim; hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben adalettin kaçmadım, kaçmıyorum. Söylenecek her sözün, cevaplanacak her sorunun cevabı hukuktur."

"BU BAŞLADIĞIM YOL..."

"Bu başladığım yolu, Fenerbahçe'ye yakışır şekilde tamamlama iradesidir. Bunun böyle olacağına kimsenin şüphesi olmasın. Bu Fenerbahçe'yi yeniden sahada konuşulan, hedefleriyle anılan, kupalarla buluşan bir kulüp haline getirme idealidir. Sezon sonuna kadar verdiğim sözü tutmak, sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temel görevimdir. Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşımak için her zaman her yerde tüm gücümle çalışacağım."