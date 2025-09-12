Sadettin Saran: 'Biz kazanacağız!'

“Söz Fenerbahçe” hareketi kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren Saran, yol haritasının temelinde birlik, beraberlik ve başarı olduğunu dile getirdi. Öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Saran, ardından sportif ve finansal açıdan istikrarlı bir başarıyı amaçladıklarını ifade ederek, Fenerbahçe’yi geleceğe taşıyacak projelerini paylaştı.

Camianın köklü tarihi ve geçmişine yakışır bir bakış açısıyla kongre üyelerine seslenen Saran, “Kadıköy Cehennemini ve Fenerbahçe Ruhunu” yeniden canlandıracaklarını belirtti. Birlik, beraberlik içinde şampiyonluk yoluna çıkacaklarını vurgulayan Saran, Fenerbahçe’nin özlediği günlere kavuşması için güçlü bir mücadele sözü verdi.

Sadettin Saran konuşmasında, “Sizlere bu kürsüden bir buçuk yıl önce seslenmiştim. “Ne süre ne sabır, söz veriyoruz, şampiyon olacağız. Fenerbahçe kimsenin değil; Fenerbahçe sizindir, bizimdir, hepimizindir.” demiştim. İşte o zaman camiaya verdiğim bir söz vardı. Başkanlık koltuğundan vazgeçmek pahasına ben o sözü tuttum. “dedi ve ekledi “Aynı gün, bir söz daha vermiştim. “Bundan sonraki ilk kongrede, şartsız, şurtsuz adayım” demiştim. O gün nasıl sözümü tuttuysam, bugün de aynı şekilde tutmak için karşınızdayım.”

Gece gündüz Fenerbahçe için çalışacak bir ekip kurduklarını, belirten Sadettin Saran, “Adama göre görev değil, göreve göre adam” anlayışını benimsediklerini dile getirdi. Tüm Fenerbahçelileri kenetleyen bir anlayışla yola çıktıklarını ifade eden Saran, “Bugün, yine ve daha da güçlü bir sesle, Ne sabır ne süre diyoruz. Samandıra’daki ölü toprağını kaldırmaya, Kadıköy cehennemini, Fenerbahçe ruhunu, geri getirmeye geliyoruz” dedi.

Zamanın, paranın ve fırsatların doğru kullanılmasının önemini vurgulayan Saran,” İşte bu yüzden biz bahanelere sığınmayız diyoruz, işte bu yüzden “Biz şampiyon yaparız” diyoruz. Şimdi bizim bu sözlerimize “Yeni bir maceraya atılmak” mı dersiniz. Şahsen ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz? Yedi yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye “macera” derim” ifadelerini kullandı.

Proje ve kaynaklarının hazır olduğunu vurgulayan Saran, 21 Eylül’deki seçimde tarihi bir katılımla, binlerce kongre üyesini sandığa beklediklerini söyledi ve sözlerini “Fenerbahçe duruşunu, Fenerbahçe iradesini, Fenerbahçe demokrasisini, tüm Türkiye’ye göstererek, “Hep birlikte şampiyon olacağız, diyoruz! Söz Fenerbahçe: Biz kazanacağız!” diye bitirdi.