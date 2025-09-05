Sadettin Saran'dan başkanlık için flaş açıklama! 'Şampiyon yapamazsak bırakacağız'

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Sports Digitale'e konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları:

"Bir tüzük değişikliğine gideceğiz, Genel Kurul'a sunacağız. Şampiyon yapamazsak da bırakacağız. Bunu Fenerbahçe için yapacağız. Nasıl başarısız hocalar gönderiliyorsa, başkanlık için de bu durum geçerli olmalı. Bir kan değişimi orada da lazım."

"AZİZ YILDIRIM'DAN RANDEVU İSTEYECEĞİM"

"Aziz Bey beni bu camiaya tanıtan isim. Takım çok kötü giderken şube sorumluluğunu bana vermişti. Takım kötü giderken yaptıklarımız sonrasında 1 sene sonra şampiyon olduk. Yöneticiliğim sürecinde aramız çok iyiydi. Sonra bozuldu maalesef. O süreçten bugüne kadar onu aramadım. Artık başkan adayıyım, Aziz Bey'den randevu isteyeceğim. İsteğim şu ki Aziz Bey beni başkanlığım döneminde arasın, önerilerde bulunsun. Benim hayalim kupayı kaldırmak ve 3 başkan elele birarada durmak."

"KISIR BİR DÖNGÜDEYİZ"

"Sorunu bilmek çözümün yarısı. Adaylığımı koyduğumdan beri herkesi dinlemeye çalışıyorum. Ruhumuzu kaybettik, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dış etkenler var, yok diyemeyiz ama bunu sadece dış etkenlere bırakmak doğru olmaz. Sürekli dış etken dış etken dersen bu hocana da sirayet eder. Benfica maçında dış etken var mıydı? Yok. Yönetim geçen sene az kalsın şampiyon oluyordu. Kısır bir döngü içerisindeyiz. Bahanelere sığınmayacağız. Her yerde çok güçlü Fenerbahçeliler var. Ankara'da da var."

"GÜÇ NEREDEYSE HEP ORADALAR"

"Çıkmış birisi 'Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek' diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar. 'Fenerbahçe'yi seviyorum' deyip Fenerbahçe'den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar."

"SÖZLERİMİ HEP TUTTUM"

"Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım."

MOURINHO-CONTE

"Conte önce bize randevu vermedi. Sonra kıramayacağı insanları soktum. Kahvaltı sonra akşam yemeği oldu. Daha sonra Mourinho ile görüştüm ama Mourinho'nun da gözlerinde kazanma hırsını görmedim. Conte ikna oldu. Sözleşme şartlarını görüştük daha sonra seçimden çekildim. Ali Bey'e Mourinho ile anlaşmamasını söyledim. Çok zor bir kişilik Mourinho."

"PSİKOLOJİDEN ANLAYAN BİR İNSAN DİYEMEZ"

"Bir yönetici, Benfica maçından önce 'Bu takım çok kolay bir takım, bunları yeneriz' diyor. Olacak iş değil. Bunu spordan, sporcu psikolojisinden anlayan bir insan diyemez. Dolayısıyla futbol yönetiminde bir istikrar sorunu ve görev karmaşası var. En önemlisi, bir futbol aklı yok. Mourinho da büyük hatalar yaptı ama yalnız bırakıldı."