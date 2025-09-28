Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklama: 'Omurgasızları uzaklaştıracağım'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Saran, gündeme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALAR

Seçim sürecinde kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değinen Saran, "Bu iddiaları gündeme getirmeye çalışanlar da camiamızın içinden gelen insanlar. Benim için önce 'aday olamaz' dediler, sonra 'çekilecek' dediler, sonra 'seçilmez' dediler, sonra 'mazbatayı alamayacak' dediler. Şimdi de 'kayyum gelecek' diyorlar ama bu da gerçek dışı. 'Kayyum gelecek' laflarını da camiamızdan bazı isimler bilerek çıkardı. En üzücüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapanlar da güya Fenerbahçeliler" şeklinde konuştu.

“MAAŞ ÖDEYEMEZ” İDDİALARI TAKIMA ZARAR VERDİ

"Maaş ödeyemez" iddialarının takıma zarar verdiğini söyleyen Sadettin Saran, "Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi" dedi.

“OMURGASIZLARI UZAKLAŞTIRACAĞIM”

Sadettin Saran söz konusu iddiaları ortaya atanları "omurgasızlar" olarak nitelerken, "Futbolculara 'çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik bakın' dedim. Futbolcuların ne kadar etkilendiklerini görünce, bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.