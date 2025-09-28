Görüşmeyi canlı yayında duyurdu: Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertliler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE, CAMİASININ İÇİNDE OLMAMI İSTİYOR"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye duyduğu bağlılığı şu sözlerle dile getirdi:

"Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum."

"İHTİYAÇ DUYULURSA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Demirel, görev için asla talepte bulunmayacağını vurgularken, "İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı.

"SADETTİN BAŞKAN İLE DERTLEŞMELERİMİZ OLUYOR"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü belirten Demirel, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım."

"TEDESCO İLE DEVAM EDİLMELİ"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da konuşan Demirel, sabırlı olunması gerektiğini vurguladı:

"Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli."