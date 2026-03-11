Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması: 'Fenerbahçe'de kimse maç seçemez'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, canlı yayında kulüp gündemini değerlendirdi.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları:

"Sezon sonu için çalışmalarımıza başladık. Eksiklerimizi biliyoruz. Transfer görüşmelerimiz var. Çok doğru transferleri sezon sonunda yapacağız. Devre arasından daha iyi ve daha kolay olacak."

"Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Görüşme çok iyi geçti. Kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Sonra apar topar dönmek zorunda kaldım. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden para alamadıklarını söylediler. Kimseye borcumuz yok dedik. Teminat mektubu vermeyeceğiz dedik. Tamam, haklısınız dediler. Sonra süreç ilerledi. Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman'ı görüştürdüm. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euro'ya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu. O süreç öyle kapandı."

'AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

"Youssef En-Nesyri gitti diyorlar, maalesef gitmesine sebep olanlar da bugün en çok bağıranlar. En-Nesyri, Afrika Kupası'ndan dönünce ayrılmak istediğini söyledi. Sebebini sorduk. Sosyal medya ve stadyumdaki ağır protestoları artık kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi."

'TAKIMA DA İHANET ETMİŞ OLACAKTIK'

"Jhon Duran ile devam ediyor olsaydık takıma da ihanet etmiş olacaktık. Çünkü artık kendisini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçına gitmeyeceğim dedi. Benim adıma bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez.

Kante konusunda eleştirildim ama Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum."

'DAHA İMZASI KURUMADAN KAÇ PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKIYOR'

"Fenerbahçe bir oyuncuyu transfer ettiğinde daha imzası kurumadan kaç para aldığı ortaya çıkıyor. Bu gazetecilik değil, bu Fenerbahçe'yi çok zor duruma sokan bir şey."

'TRAJİKOMİK BİR OLAY OLDU'

"Trajikomik bir olay oldu. Geçen hafta Guendouzi'ye sevincinden dolayı bir sarı kart verildi. Torreira nerelere çıktı, korner bayrağını tekmelediler sarı kart bile yok. Alay eder gibi... Biz bunlardan rahatsızız."

"Sponsorlara çok önem veriyoruz. Ama çok şükür ki bizim sponsorlarımızın hepsi şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir.

Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendi seçimimde de karşıydım, bunlar kulübe fayda getirmiyor. Şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulübümüzü çevrelemesini istemediğim için bu kararı aldım. Mayıs-Haziran'da seçim olduğu zaman bu konuşulur. Şimdi önümüzdeki 9 haftaya odaklanmalıyız."

TEDESCO SÖZLERİ

"Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz. Sağlıkla ilgili bile yalan söyleyen gazeteciler var. Bir sürü yalan haber uyduruldu. Tedesco'nun hastalığı ciddiydi, kendisiyle konuştuğumda 'Bir ara ölüyorum sandım' dedi. Performansı iyi olan veya kötü olan hakem var. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Bugün, bu maçlarda vereceğiniz kararların yıllarca izi sürecek. Eve giderken vicdanınız rahat olmalı. Fenerbahçe başkanı olarak hakemlerimize bu çağrıyı yapıyorum."

"Performansı iyi olan veya kötü olan hakem var. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Bugün, bu maçlarda vereceğiniz kararların yıllarca izi sürecek. Eve giderken vicdanınız rahat olmalı. Fenerbahçe başkanı olarak hakemlerimize bu çağrıyı yapıyorum."

'11 SENEDİR ŞAMPİYON OLAMAMANIN BEDELİNİ BU OYUNCULARA ÖDETEMEYİZ'

"11 senedir şampiyon olamamanın bedelini bu oyunculara ödetemeyiz. Ben, Kadıköy'ün gücünü kaybettiğini düşünmüyorum ama bu atmosfer dalgalanıyor. Bunu görüyoruz. Camianın beklentisinden dolayı bunlar oluyor."

'FUTBOLCULARIMI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİM'

"Futbolcularımı kimseye yedirmeyeceğim. Düşmanları içeride de aramalıyız. Guendouzi'ye 'Bu ne biçim oynuyor?' diyen adam, hocalık yaparken kumar borcu için oyuncularından para alan bir adam. Ben bunlara hocamı da, oyuncularımı da yedirmem. Bunlar kaos istiyorlar. Bunlar kötülükle besleniyorlar. Ben hocamı da futbolcularımı da bunlara yedirmeyeceğim."