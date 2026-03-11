Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 15:59:00
Fenerbahçe'den TFF'ye VAR önerisi: 'Ne sıkıntı olur ne de şikayet...'

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından basın mensuplarına gündeme dair görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuştu. Torunoğulları, yabancı VAR hakemi için TFF'ye başvurabileceklerini söyledi.

Kurayla ilgili konuşan Torunoğulları, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Yarı finaldeki muhtemel rakipleri Beşiktaş hakkında gelen soruya Torunoğulları, "Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile de derbiler, deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız" cevabını verdi.

"YABANCI VAR OLSUN, YÖNETİCİLER DE ORADA OLSUN"

Hakem tartışmaları ve takımın durumuyla ilgili gelen soruyu Fenerbahçeli yönetici, "Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza, hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız" sözleriyle cevapladı.

Hakemlerin performansıyla ilgili soruya Ertan Torunoğulları, "Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak" dedi.

Torunoğulları, "Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne de şikayet olur" cevabını verdi.

YABANCI VAR İÇİN BAŞVURU

Öte yandan Ertan Torunoğulları, yapacakları yönetim kurulu toplantısının ardından yabancı VAR hakemi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurabileceklerini söyledi.

İlgili Konular: #TFF #fenerbahçe #var

