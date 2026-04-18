Sadettin Saran'dan hakem tepkisi: 'Federasyon başkanına çağrı yapıyorum...'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran toplantıda divan kurulu üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.

Başkan Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Burada bugün yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları göreceğimiz kritik sürece girmiş bulunuyoruz.

"CAMİA BU DUYGUYU İLK KEZ YAŞAMIYOR"

Bu duyguyu tarif etmek kolay değil, insan böyle günleri kolay atlatamıyor. Camia bu duyguyu ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış daha bitmedi. Şu an aranızda hala ne umudundan bahsediyorsunuz diye düşünenler olabilir. Biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da taşıdık.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Puan farkı 7'yken de aynı yerdeydik. Bu takım düştüğümüzde bize tekrar ayağa kalkmayı öğretti. Futbol böyle bir şey tam bitti dediğiniz anda bir fırsat verir. Bize bu iş bitti dedirten de şampiyonluk hayali kurduran da aynı takım.

"ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEDİK"

Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk.

"DAHA ÖNCE BU DUYGU ONLARA KAYBETTİRİLDİ"

Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın bizi şampiyon yapmazlar duygusuna girmesine asla izin vermedik. Çünkü daha önce bu duygu onlara kaybettirildi. Biz takımımızı bu noktaya getirmemek için bu yolu seçtik. Yoksa bizde biliriz daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı.

"ARKA PLANDA HAKLISINIZ DEMEK YETMEZ"

Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; "Haklısınız." O zaman niye devam ediyor! MHK'nin bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.

"FEDERASYON VE MHK'NIN DA BU KONUDA YAPMASI GEREKENLERİ BEKLİYORUZ"

Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna yazdı, "Tüm sorumluluk benim, özür diliyorum" dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"EN BÜYÜK ZARARI KENDİMİZE VERİYORUZ"

Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır.

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Göreve geleli bugün tam 206 gün oldu, sadece 206 gün. Camiamızın eleştirileri başım üstüne. Evet hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak başımız dik.

" BU KULÜBÜ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİK"

Bu göreve bir sözle geldik. Bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. İki başkan arasına 27 sene girmesi beni rahatsız ettiği için devreye girdim ben. Fenerbahçe için, koltuk sevdalısı değiliz biz."