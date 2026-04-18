Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe çürümüşlüğün içerisindedir ve arınmalıdır'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma şöyle:

"Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız. Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı veya uygulamamalı.

Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım."

"NEREDE O YALANCILAR"

"Bu yönetim '100 milyon Euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık' diyor. Borç 630 milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar…

Sadettin Bey'den rica ediyorum, gelin açık açık anlatın her şeyi. Fenerbahçe çürümüşlüğün içerisindedir ve bu çürümüşlükten arınmalıdır. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışanlar ile Fenerbahçe'nin arasında yaşanan mücadeledir. 3 Temmuz devam ediyor. Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekmektedir.

Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın. 340 milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 milyon ödemişsin! Hep çelişki var. Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!"

"FENERBAHÇE'NİN BİR ŞEYLERE KARAR VERMESİ LAZIM"

"Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz. Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı.

Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir gider bütçelerini denkleştirmeniz lazım. Bugün bunu yapma zamanıdır. Biz amatör şubeleri başka bir noktaya getirdik ama bugün yanlış yaptık. Çünkü geliri yok, gideri var. Stat isim hakkını 90 milyon euroya Ülker'e verdik. 30 milyon Euro'sunu amatöre harcadık ve şampiyon olduk.

38 yaşında santrfor almayın! 2004'ün ocak ayında Nobre geldi 500 bin dolara, şampiyon olduk. Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa'ya. Onlar seçsin, siz de alın."

"İNSANLARIN UMUTLARI BİTTİ"

"Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Yazık ya! 30-35 milyon Euro maliyeti var yazık!

Kante'ye 60-70 milyon Euro diyorlar, gelin anlatın.

Guendouzi... Harcanan para 150 milyon Euro. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum. Yazık ya!

Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru. İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."