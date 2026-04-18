Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı heyecanı yaşandı.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

14.20 | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada bugün yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları göreceğimiz kritik sürece girmiş bulunuyoruz.

"CAMİA BU DUYGUYU İLK KEZ YAŞAMIYOR"

Bu duyguyu tarif etmek kolay değil, insan böyle günleri kolay atlatamıyor. Camia bu duyguyu ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış daha bitmedi. Şu an aranızda hala ne umudundan bahsediyorsunuz diye düşünenler olabilir. Biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da taşıdık.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Puan farkı 7'yken de aynı yerdeydik. Bu takım düştüğümüzde bize tekrar ayağa kalkmayı öğretti. Futbol böyle bir şey tam bitti dediğiniz anda bir fırsat verir. Bize bu iş bitti dedirten de şampiyonluk hayali kurduran da aynı takım.

"ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEDİK"

Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk.

"DAHA ÖNCE BU DUYGU ONLARA KAYBETTİRİLDİ"

Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın bizi şampiyon yapmazlar duygusuna girmesine asla izin vermedik. Çünkü daha önce bu duygu onlara kaybettirildi. Biz takımımızı bu noktaya getirmemek için bu yolu seçtik. Yoksa bizde biliriz daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı.

"ARKA PLANDA HAKLISINIZ DEMEK YETMEZ"

Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; "Haklısınız." O zaman niye devam ediyor! MHK'nin bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.

"FEDERASYON VE MHK'NIN DA BU KONUDA YAPMASI GEREKENLERİ BEKLİYORUZ"

Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna yazdı, "Tüm sorumluluk benim, özür diliyorum" dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"EN BÜYÜK ZARARI KENDİMİZE VERİYORUZ"

Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır.

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Göreve geleli bugün tam 206 gün oldu, sadece 206 gün. Camiamızın eleştirileri başım üstüne. Evet hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak başımız dik."

"BU YÖNETİME DESTEK OLALIM"

12.50 | Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi ise yaptığı konuşmada mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini savundu ve şunları söyledi:

"Dün akşam Rizespor maçı vardı ve biz de maçtaydık. Hepimiz çok üzüldük taraftarımız gibi. Üzüntülüyüz, acımız büyük ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır. Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bugün birlik olma zamanı. Eleştirimizi sezon sonunda yaparız. Rakiplerimize kendimizi güldürmeyelim, rica ediyorum.

Bu futbolcular, bizi Galatasaray maçında onurlandıracaklar, buna inanıyorum. Bu futbolcular, Süper Kupa'yı kazandılar. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz ve hepimiz bu keyfi yaşayacağız.

4 maç kaldı. Bu yönetime destek olalım. Bugün seçim konuşmanın bir anlamı yok. Bize düşen, yönetimi desteklemektir. Kulübümüzü, yönetimimizi destekleyelim. Kim ne konuşursa, 4 hafta sonra konuşur."

"YAKINDA BİR PROGRAM YAPACAĞIM"

12.20 | Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma şöyle:

"Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız. Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı veya uygulamamalı.

Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım."

"NEREDE O YALANCILAR"

"Bu yönetim '100 milyon Euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık' diyor. Borç 630 milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar…

Sadettin Bey'den rica ediyorum, gelin açık açık anlatın her şeyi. Fenerbahçe çürümüşlüğün içerisindedir ve bu çürümüşlükten arınmalıdır. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışanlar ile Fenerbahçe'nin arasında yaşanan mücadeledir. 3 Temmuz devam ediyor. Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekmektedir.

Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın. 340 milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 milyon ödemişsin! Hep çelişki var. Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!"

"FENERBAHÇE'NİN BİR ŞEYLERE KARAR VERMESİ LAZIM"

"Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz. Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı.

Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir gider bütçelerini denkleştirmeniz lazım. Bugün bunu yapma zamanıdır. Biz amatör şubeleri başka bir noktaya getirdik ama bugün yanlış yaptık. Çünkü geliri yok, gideri var. Stat isim hakkını 90 milyon euroya Ülker'e verdik. 30 milyon Euro'sunu amatöre harcadık ve şampiyon olduk.

38 yaşında santrfor almayın! 2004'ün ocak ayında Nobre geldi 500 bin dolara, şampiyon olduk. Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa'ya. Onlar seçsin, siz de alın."

"İNSANLARIN UMUTLARI BİTTİ"

"Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Yazık ya! 30-35 milyon Euro maliyeti var yazık!

Kante'ye 60-70 milyon Euro diyorlar, gelin anlatın.

Guendouzi... Harcanan para 150 milyon Euro. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum. Yazık ya!

Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru. İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."

FENERBAHÇE'NİN TOPLAM BORCU

11.30 | Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan rapora göre enflasyon düzenlemelerinin yapılmasının ardından Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 8 milyar 997 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 91 milyon lira ve toplam borcun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğunu duyurdu.

"40 MİLYON EURO DAHA ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR"

11.05 | Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu.

"Fenerbahçe'nin 9 aylık konsolide bilançosu 2.7 milyar TL olarak oluştu. 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle, Fenerbahçe'nin nakit akış açığı yaklaşık 190 milyon Euro'ydu, bugün ise mayıs ayına kadar 27 milyon Euro'ya indi. 163 milyon Euro'luk nakit akış açığı kapandı. 21 Eylül'den 18 Nisan'a kadar 340 milyon Euro sporcu, bonservis, kredi, cari ödeme yapıldı. Kalan 1.5 ayda 40 milyon Euro daha ödeme yapmamız gerekiyor."

100 YAŞINDAKİ TURAN YÜKSEL'E 80. YIL PLAKETİ VERİLDİ

10.47 | Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40. 50. 60. ve 80. yılını dolduran üyelere plaketleri kulüp başkanı Sadettin Saran tarafından verildi. 100 yaşındaki Turan Yüksel, üyeliğinin 80. yılı dolayısıyla plaketini alırken ayakta alkışlandı.

AZİZ YILDIRIM SALONA GELDİ

10.44 | Şekip Mosturoğlu, konuşması sırasında, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da toplantı salonuna geldiğini belirterek, kendisini “Hoş geldiniz başkanım” diyerek karşıladı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

10. 35 | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Dün akşam aldığımız beraberliğin şampiyonluk yarışında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz ve derin hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hala şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor olsa da ipler maalesef bizim elimizde değil. İnisiyatif dün gece itibariyle rakibimize geçmiş durumda."

"BU DURUMUN TEK SORUMLULUĞU 7 AYLIK YÖNETİMDE DEĞİL"

"Bu olumsuz sonuçların bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk bir kişiye, bir gruba indirgenemez. Ancak kabul edelim ki, yaşadıklarımız bu sezona has bir durum değildir. Bu durumun tek sorumluluğu 7 aydır görevde olan bu yönetimde değildir."

"FUTBOLDA ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

"Her sezon teknik kadro ve kadronun yapboz gibi değişmesi futbolda sık tekrarlanan başarısızlıkların temel nedenidir. Futbolda yıllardır süren bu yanlışların bir sonraki sezonda tekrarı ile doğruya ulaşılamayacağı görülmelidir. İstikrarlı bir kadro ve teknik adam ile kurulacak güçlü bir sistemde başarının değil, başarısızlıkların tesadüf olacağı görülecektir. Bu noktada, 'Bu istifa etsin, o gitsin.' yaklaşımının en hafif ifadesiyle kolaycılık olacağı aşikardır. Bizim için futbolda zihniyet değişikliği şarttır. Bu da anlık hisli kararlarla değil, başarısı kanıtlanmış sportif yaklaşım ve anlayışın futbola hakim kılınacağı yeni bir çalışma modeli ve sistemin kurulmasıyla mümkün olacaktır."