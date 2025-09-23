Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat yanıtı: 'Benimle tanıştıktan sonra...'

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Sadettin Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hep beraber güzel günler yaşamak istediklerini belirten Saran, "22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim ve kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan. Hala da devam ediyor. Yarın çok önemli 2 maçımız var. Cumhurbaşkanlığı Kupası'na gideceğim. İnşallah 2 maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Cuma günü saat 18.00'de de mazbata töreni olacak" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT YANITI

Sadettin Saran, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanmasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can'ın (Eğribayat) da yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı, kendince bir şeyler söylemiş. Hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Şu anda bir belirsizlik var. Maalesef çok negatif konuşan var. İnşallah benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. Bir kişinin lafıyla veya anlık söylenen sözler üzerine kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hep beraber eğlenerek ve keyif alarak şampiyon olacağız. Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. İnşallah eski başkanlarımızla beraber bu kupayı (Cumhurbaşkanlığı Kupası) kaldıracağız. Taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın kupayı kaldıracağız hem de Hırvatistan'dan takım galibiyetle dönecek."

Ali Koç ve Aziz Yıldırım ile basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırmak istediğini vurgulayan Saran, "Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırırsak eğer Ali Başkan oradaysa onun kaldırması, o yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. İçeride de aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.