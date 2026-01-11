Sadettin Saran'dan Süper Kupa zaferi sonrası takıma dev prim!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 11:44:00
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı mağlup edip şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takımda futbolcular, derbi galibiyetinin ardından büyük bir primin sahibi oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 

Sarı-lacivertli takım yeni transferi Matteo Guendouzi’nin golüyle ilk yarıda öne geçerken Jayden Oosterwolde ikinci yarıda kaydettiği golle skoru belirledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe’de futbolcular derbi galibiyetinin ardından büyük bir primi de almaya hak kazandı.

Haberde, derbi öncesinde Sadettin Saran yönetiminin galibiyet primi olarak takıma 1.5 milyon Euro dağıtma kararı aldığı ifade edildi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular, derbi galibiyetiyle bu primin sahibi oldu.

