Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Bir Tedesco başyapıtı!'

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, derbiyi ve iki takımın performansını yorumladı.

"RÜZGAR GİBİ"

Hilmi Türkay: "Derbinin ilk dakikasından son anına kadar şunu gördük: Fenerbahçe çok daha iyi hazırlanmış. Maça büyük bir iştahla başlayan, temposunu yitirmeyen Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ı oynatmadı. Günay yediği gollerin dışında iki devrede de kritik kurtarışlar yapmasa Fenerbahçe daha farklı kazanırdı. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi tebrik etmek gerekir. Çünkü kısa sürede Musaba ve Guendouzi’yi transfer ettiler, biri Samsunspor diğeri Galatasaray maçına damgasını vurdu. Guendouzi, daha 2 gün önce geldi, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı, bir de gol attı. Tedesco dersine iyi çalışmış. Musaba, Kerem top önüne atıldığında Galatasaray’ın tüm bloklarını kolay aştı, savunmasını çaresiz bıraktı. Fenerbahçe rüzgâr gibi esti, sezonun ilk kupasını aldı. Bu zafer, F.Bahçe’ye lig yarışında da psikolojik üstünlük getirir." (Cumhuriyet)

"HEDİYE"

Ebru Kılıçoğlu: "Sezonun “piyangodan çıkan” derbisinde Fenerbahçe daha tutkulu daha konsantre. Ayağının tozuyla kadroya eklenen Guendouzi de dahil olmak üzere herkesin aklında kazanmak var. Galatasaray’da ise bu tablonun tam tersi söz konusu. Sahadaki 11 kişinin hepsi ruhlarını takım otobüsünde bırakmış adeta. SarıKırmızılı takım maçın ilk 20 dakikasını “adaptasyon” için harcıyor. Ancak daha kafasını sahaya vermeye vakit kalmadan 28’de Fenerbahçe’nin şık Guendouzi golü geliyor. Fenerbahçe maçın genelinde, oyuna daha hâkim. Zaten Galatasaray, (teknik kadro da dahil olmak üzere) o kadar yok ki, Fenerbahçe’yi zorlayan bir durum da mevcut değil. Galatasaray’ın umutlarını ikinci yarının hemen başında, 48’de Oosterwolde’nin golü bitiriyor. Başlayan yağmur ve durmayan rüzgârla beraber oyundan tamamen silinen Galatasaray, Süper Kupa’yı kaybetmekten çok, ezeli rakibine hediye ediyor." (Cumhuriyet)

"BİR TEDESCO BAŞYAPITI!"

Uğur Meleke: "Tedesco’nun takımı fiziksel olarak Galatasaray’dan çok daha hazırdı dün. Sarı-kırmızılıların ikinci-üçüncü bölge bağlantısını tamamen kesti İtalyan Hoca. Rüzgârlı havada geriden daha gerçekçi çıkan taraf Fenerbahçe’ydi. Ederson’un 60-70 metrelik isabetli pasları çok fark yarattı. Tedesco geldiği günden beri çok âdil yönetiyor kadrosunu. Dün de bir başyapıt sergiledi Galatasaray karşısında. Eğer Mourinho hâlâ görevde olsaydı, büyük bir ihtimalle İsmail’in, Levent’in veya Talisca’nın seviyeleri bu olmayacaktı." (Hürriyet)

"GALATASARAY FİNALE GELMEMİŞ"

Bülent Timurlenk: "Davinson sakatlanmadıysa Lemina'nın stopere geçmesi yanlıştı. Çıkması gereken adam Lemina idi. Merkezdeki Guendouzi - İsmail ikilisi, kanatlarını etkili kullanamayan rakibin merkezde de işini zorlaştırınca Galatasaray'ın hücum istatistikleri çok ama çok geride kaldı. Fenerbahçe bu kupa zaferiyle dünkü rüzgârdan çok daha fazlasını arkasına aldı. Galatasaray ise bakalım Atletico Madrid maçına kadar bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracak mı?" (Sabah)

"FENERBAHÇE HER HATTIYLA DAHA İYİYDİ VE HAK ETTİ!"

Güntekin Onay: "Dün Fenerbahçe, oyuncusuyla hocasıyla, taraftarıyla daha hazır ve istekliydi. Konsantrasyonu daha yüksek ve saha içi organizasyonu çok daha üst seviyedeydi. Kalede Ederson, savunmada Skriniar, orta alanda Asensio gibi tecrübeli ve usta futbolcuların yanına bir başka üst düzey Guendouzi’nin de katılımı Fenerbahçe’nin omurgasını daha da güçlendirdi. Dün takımını öne geçiren Guendouzi, ilk 90 dakikasında maçın adamı olmayı hak etti. Kolay değil. Daha geleli 48 saat bile olmamış, takım arkadaşlarının çoğunun adını bile bilmiyor ve böylesine zorluk derecesi yüksek bir maçta Fransız orta saha, takımına büyük güç kattı. Dünkü final F.Bahçe’ye sadece kupayı getirmedi; lig yarışında da psikolojik momentumu sarı lacivertli ekibin tarafına çekti." (Hürriyet)

"HAZIRLIKSIZ GALATASARAY"

Burcu Kapu: "Fenerbahçe her sezon şampiyonluğu istiyordu ama ilk kez buna gerçekten hazırlanan bir yönetim görüntüsü verdi. Derbiye her yönüyle rakibinden daha iyi hazırlanmışlardı. Böyle maçlar daha sahaya çıkmadan konsantrasyonla kazanılır. Takımların stata varış saatinden tribün organizasyonuna, dağıtılan yağmurlukların farkına kadar Fenerbahçe maçı başlamadan kazanmıştı. İki yeni transferin ilk maçlarında gol atmasıyla da pozitif hava Kadıköy’e doğru esmeye başladı." (Milliyet)