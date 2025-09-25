Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Kariyerimin en zor yılıydı'

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 'AB Talks' programına konuk oldu.

56 yaşındaki iş insanı, programda Fenerbahçe'deki dönemi ve Hull City hakkında konuştu.

"KARİYERİMİN EN ZOR YILIYDI"

Kariyerinin en zor yılı olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu sene zorlandım. Geçen sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Fenerbahçe asbaşkanlık görevine geldim geçen yaz. Dünyanın en büyük kulübü. Futbolu, basketbolu, süper bir güç gibi düşün. Çok önemli bir pozisyonda sorumluluk almak... Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum çekim yapıyorum 5 gün, Hull'un öbür maçına gidiyordum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull, tekrar Dominik. Bu benim meğer yoğun zamanım değilmiş onu anladım. Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı" dedi.

"PREMIER LIG'E TAŞIMAMIZ LAZIM"

Hull City'i Premier Lig'e çıkarma hedefi olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Hull City'i önce Premier Lig'e taşımamız lazım. Şu anki hedefim. İlk hedefim takımı ilk 10'a sokmak ve hep orada olmak. İlk 6'ya girip play-off oynatmak. Şu an gece gündüz buna uğraşıyoruz. Günde 8-10 saat transfer, bütçe, yeni teknik direktörün oyuncularla uyumu... Sezonun başındayız. Premier Lig'e ulaşabilir miyiz, ulaşabiliriz. Sonuçta Allah'ın takdiri, kader. Ben her şeyi yapacağım. Çok büyük bir şehir ve umudunu bana bağlamış durumda. Bir Türk olarak da o gururu yaşamak istiyorum. Yurt dışında takımını Premier Lig'e taşıyabilen bir Türk, takım da Türk takımı. Türklerin sahiplenmesi de mutluluk verici."