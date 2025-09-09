Sadettin Saran için karar verildi! Adaylığına engel durum yok

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran için sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu kararını verdi. Sadettin Saran seçimde aday olabilecek.

Kısa bir süre önce bir kongre üyesi, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu "Tuttur" şirketindeki hisseleri gerekçe göstererek "aday olamaz" başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Saran, "Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti." dedi.

Ayrıca Sadettin Saran konuyla ilgili olarak, "Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, konuyla ilgili yaptığı toplantıda "Sadettin Saran'ın adaylığına engel bir durum söz konusu" değildir diyerek seçim öncesi kararını verdi.