Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

17.09.2025 10:47:00
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde başkanlık seçimi yapılacak.

Fenerbahçe Başkan adaylarından Sadettin Saran, seçim öncesi resmi olarak yönetim kurulu listesini açıkladı.

İşte Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi: 

