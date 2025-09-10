Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan İlker Arslan: ‘Fenerbahçe yarınlara bırakacağımız bir mirastır’

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan kongre süreci, camianın geleceğini şekillendirecek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kongre öncesinde başkan adayı Sadettin Saran’ın açıkladığı yönetim listesinde, diş hekimi ve sağlık sektöründe önemli çalışmalara imza atan Dr. Dt. İlker Arslan da yer aldı. Arslan, Fenerbahçe’nin geleceğine katkı sunmak amacıyla bu süreçte görev almayı büyük bir sorumluluk ve gurur olarak değerlendirdiğini belirtti. Fenerbahçe’nin yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal yapısıyla da dünya markası olmasını hedefleyen vizyonun bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Dr. Arslan, “Fenerbahçe, milyonları bir araya getiren çok güçlü bir değer. Bu büyük camianın geleceğini daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha başarılı bir noktaya taşımak için Sayın Sadettin Saran ile birlikte yola çıkıyoruz. Bizim için Fenerbahçe yalnızca bir kulüp değil, yarınlara bırakacağımız bir mirastır” ifadelerini kullandı.