Sadettin Saran, Tedesco ve Devin Özek kararını açıkladı: 'Gerekli ültimatomlar verildi'

Fenerbahçe'de kritik yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu. Yapılan görüşmelenin detaylarını paylaşan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le ilgili kararı da açıkladı.

Sadettin Saran açıklamasında, "Dünkü bize yakışmayan üzücü futbolla ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak" dedi.

Saran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada çok konuşulan spekülasyonlar, yok primler verilmedi… Yalan söylüyorlar. Hak edilmiş olup verilmeyen bir şey yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futobl oynandı. Çok üzüldük."

Sadettin Saran ayrıca, "Söyleyecek başka bir şey yok. Devin Özek'le devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak" açıklamasında bulundu.