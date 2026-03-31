Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!

31.03.2026 16:10:00
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübe giderken trafik kazası geçirdi. Saran, aracın şoförü ve kazaya karışan diğer araçtaki kişilerle ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması: 'Pes etme lüksümüz yok' Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılışında Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin yıldızlaştığı maçta Gaziantep FK'yi sahasında 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'dan teknik direktörleri Tedesco için açıklama geldi.
Başkan Saran'ın '2027'ye kadar beraberiz' sözü seçim ihtimallerini gündeme getirdi: F.Bahçe'de 3 senaryo Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın daha önce sezon sonu seçim yapılacağını açıklamasına karşın "2027'ye kadar beraberiz" sözleri tartışma yarattı. Olağanüstü kongre takvimi henüz başlamazken kulüpte farklı senaryolar konuşuluyor.
Bonservisleri belirlendi... Sadettin Saran, 4 futbolcuyu sildi! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetiminin, yeni sezonun kadro planlaması dahilinde 4 futbolcuyu gözden çıkardığı iddia edildi.