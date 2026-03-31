Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübe giderken trafik kazası geçirdi. Saran, aracın şoförü ve kazaya karışan diğer araçtaki kişilerle ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"