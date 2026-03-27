Bonservisleri belirlendi... Sadettin Saran, 4 futbolcuyu sildi!

Yeni sezon öncesi ciddi transferler yapması beklenen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin bu bağlamda 4 futbolcuyla vedalaşma kararı aldığı öne sürüldü.

4 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlayan Sadettin Saran ve ekibi, 4 isimle yolları ayırıp bu bölgelere dikkat çeken transferler yapmayı planlıyor.

Sabah'a göre sezon sonunda teşekkür edilecek o isimler Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred ve Edson Alvarez.

OOSTERWOLDE'DEN BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oosterwolde'den 25 milyon Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi. 8 milyon Euro'ya transfer edilen Archie Brown'a biçilen değer ise 10 milyon Euro oldu.

Adı Brezilya ekipleriyle anılan Fred'den ise beklenti 5-6 milyon Euro civarında. Sezon başında kiralanan Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu ise kullanılmayacak.