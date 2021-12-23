Sadık Çiftpınar: "Haram zıkkım olsun"
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum!" dedi.
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Sadık Çiftpınar, "Soru soracak bir şey yok. Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum! Bunlar buralara gelip, üst düzey hakemlik yapıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun!" dedi.
Tecrübeli savunmacı ayrıca, "Ben 70 metreden takılan çelmeyi görüyorum. Kulübeden Gökhan Sazdağı kardeşim geliyor maçtan sonra "Haklısın, penaltı diyor." Ancak bunlar, içeride 3 tane, burada 4 tane hakemler, görmüyorlar. Bir emek bu kadar kolay çalınmaz. Bakın başkanımız sahada ne halde. Allah kimsenin yanına bırakmaz. Kim hakkımızı yiyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın, haram zıkkım olsun!" sözlerini kullandı.
NOT: Haberde kullanılan fotoğraf yayıncı kuruluşun canlı yayınından alınmıştır.
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