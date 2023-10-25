Sadio Mane'den dev yatırım! Kulüp satın alıyor...
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Sadio Mane, Fransa'dan kulüp satın almaya hazırlanıyor.
Senagalli oyuncu Sadio Mane için flaş bir iddia ortaya atıldı.
ESPN'de yer alan habere göre; Senegalli oyuncu Sadio Mane, Fransa 4. Lig ekibi Bourges Foot 18'i satın almaya hazırlanıyor.
Haberde 31 yaşındaki oyuncunun uzun zamandır bir futbol kulübüne yatırım yapmak istediği ve Fransız ekibini satın alacağı belirtildi.
Mane, Bayern'de geçirdiği zorlu yılın ardından yaz transfer döneminde Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı.
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