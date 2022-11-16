Sadio Mane'nin iyileşmesi için doğduğu köyde dua edildi
Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı son anda netleşen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin "çabuk iyileşmesi" için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu.
Senegal basınında yer alan haberlere göre, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan ancak teknik direktör Aliou Cisse tarafından kadroya dahil edilen Bayern Münich'li Mane için doğduğu köy Bambali'de dua edildi.
Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.
İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.
Mane Dünya Kupası'nın ilk maçında olmayacak
Senegalli yıldız Mane, 8 Kasım'da Bayern Münich'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta sakatlanmış ve Katar'a gitmesinin zor olduğu belirtilmişti.
Teknik direktör Aliou Cisse ise beklentinin aksine tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.
Senegal Futbol Federasyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği duyurulmuştu.
A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Takımı, ilk maçını 21 Kasım'da Hollanda ile oynayacak.
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