Sadio Mane'nin kayınpederi ünlü futbolcunun evliliğine dair bilinmeyenleri anlattı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:20

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan Mane, 7 Ocak'ta ülkesi Senegal'de Aisha Tamba ile evlendi.

Düğün töreni, Mane'nin yeni eşinin evinde, gelin ve damadın aileleri ve arkadaşlarının şahitliğinde gerçekleşti.

Aisha'nın babası Amadou, 18 yaşındaki kızı ile 31 yaşındaki ünlü futbolcu arasındaki evliliğin bilinmeyen ayrıntılarını Daily Mirror'a anlattı.

"KIZIM 16 YAŞINDAYDI..."

Mane'nin yeni kayınpederi, kızının evlendiğinde 18 yaşında olduğunu, ancak futbolcunun onunla "iki yıldan daha uzun bir süre önce tanıştığını" ve kızının futbolcuyu en az 16 yaşından beri tanıdığını söyledi.

Kayınpeder İngiliz basınına demecinde şöyle dedi:

"Eşim ve Aisha bir gün onun (Mane'nin) ailesini ziyaret ettiler ve Mane onunla ilk kez orada tanıştı. Muhtemelen onda özel bir şeyler gördü ve ailesi de onu takdir etti. Beni görmeye geldiler. Geleneklere uygun olarak tartıştık, her konuda anlaştık ve o günün gerçekleşmesini bekledik. Aisha henüz genç olduğu için çıkmıyorlardı."

"TEREDDÜT ETMEDİM"

Mirror ayrıca, baba Amadou Tamba'nın inşaat sektöründe çalıştığını ve 2013'ten bu yana Mane ve ailesi ile tanıştığını yazdı.

Kayınpeder, Mane'nin ailesini tanıdığını ve futbolcunun "iyi bir insan olduğunu düşündüğünü" belirterek, Mane kızıyla evlenmek istediğinde "tereddüt etmediğini" söyledi.

Kayınpedere demecinde, "Mane ve tüm ailesinin çok iyi ve alçakgönüllü insanlar olduğunu biliyordum. O da ailesinin bir yansıması. Ancak bir baba olarak onun hakkında, eğitimi, Tanrı'ya olan inancı ve alçakgönüllülüğü hakkında daha fazla şey bilmem gerekiyordu. Ve iyi bir insan olduğunu kısa sürede daha iyi anladım" dedi.

"KIZIMA, KENDİ KIZINA DAVRANIR GİBİ DAVRANMALI"

Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Mane ile genel olarak hayat hakkında konuşuyoruz ve henüz genç olmasına rağmen bana çok şey öğretti. Hayat hakkında çok şey biliyor. İşte, bu yüzden Aisha ile evlenme isteğini kabul etmekte tereddüt etmedim."

Kızının yeni kocasına bir tavsiyesi olup olmadığı sorulduğunda kayınpeder, "Evliliğin zor olduğunu anlamasını ve ona kendi kızı gibi davranmasını, onu desteklemesini istiyorum" dedi.