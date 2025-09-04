Sadri Şener'den Uğurcan Çakır'a sert tepki: 'Gitmesini çok şık bulmuyorum!'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Sadri Şener, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, Burak Yılmaz'ın Teknik Direktörlüğü, Ertuğrul Doğan'ın transfer politikası, teknik direktör Fatih Tekke ve birçok konu hakkında Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN'IN GİTMESİNİ ÇOK ŞIK BULMUYORUM"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sadri Şener, "Uğurcan takım kaptanı, Trabzonspor'u A Milli Takımda temsil eden tek oyuncu. Tabii çok önemli bir para kendisi için de, takım için de. Ama dünyada her şey para değil. Uğurcan'ın gitmesini çok şık bulmuyorum. Başkan göndermeyeceğini söylemişti ama ekonomik detaylarını çok bilmediğimden o konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama Uğurcan'ın ifadeleri hoş değil. Avrupa Ligi'nde oynamak için gidiyorum demesi. Kal bizde, şampiyon ol öyle git Avrupa'ya. Demek ki onu beceremiyorsun. Kendisine başarılar diliyorum, yapacak bir şey yok. Yarın öbür gün gelip ben onu yapmıştım.

"BİZİM GALATASARAY GİBİ BÜYÜK PARALARI YOK KULÜBÜN"

Kimdi unuttum, bir yere gitti sonra Trabzon'a geldi jübilesini yapmak istedi, yaptırmadım jübilesini. Küçük Şenol mu neydi. Trabzon halkı hoş karşılamazsa hiç olmazsa bundan sonra gitmeye niyetli olanlar 'ben onu yaparsam başıma iş gelir diye düşünmesi lazım'. Zor yetişiyor Trabzon'da. Bizim Galatasaray gibi büyük paraları yok kulübün. İşte Ertuğrul'un sırtında gidiyor. Bence yetişen bu oyuncular kolay değil, Trabzonspor'a çok emek veriyor. Gidişi şık değil hoş olmadı" dedi.

"SAĞDAN SOLDAN TRANSFER YAPIYORUZ AMA KALİTESİNİ BİLMİYORUZ"

Ödenen bonservis bedeli hakkında sözlerine devam eden Şener, "Olabilir bir gün, başka bir kulüp böyle bir parayı verebilir. Yani bu olduktan sonra. Tabii Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne bir defa katıldık. O zaman kazandığımız paraları hatırlıyorum, servet tabi. Onu da iyi kullanırsa aday oluyor. Sağdan soldan transfer yapıyoruz ama kalitesini bilmiyoruz. Biz katıldığımızda 35-40 milyon Euro para kazanmıştık yayın gelirleri vs. Büyük paraydı bizim için. Bu ligde 3-4 sene şampiyon olursan ekonomik durumunu düzeltebilirsin. Çok ciddi paralar kazanırsın. Hele birkaç tur geçebilirsen ekonomini düzeltebilirsin. Onun dışında çok zor. Tabii Fenerbahçe hariç. Fenerbahçe'nin başında dünyanın 100 zengininden biri var. Onu ölçü almıyorum tabi" şeklinde konuştu.

"UĞURCAN DA MÜTHİŞ BİR İSİM ONLAR İÇİN"

Uğurcan'ın Fernando Muslera'nın yerini doldurabileceğini söyleyen Şener, "Olabilir tabi. Uğurcan iyi kaleci. Muslera'da iyi kaleciydi. Galatasaray kalecilerini iyi seçiyor. Bundan önceki kalecileri de iyiydi. Ben Galatasaray'da kötü kaleciye rastlamadım. Diğer takımlarda rastladım ama Galatasaray'da rastlamadım. Uğurcan da müthiş bir isim onlar için. Hayırlısı olsun. Parayı gözden çıkarmışlar, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ'IN BENDE YERİ AYRIDIR"

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gitmiş futbolcular hakkında konuşan Şener, "Burak Yılmaz'ın bende yeri ayrıdır. Fenerbahçe'den alırken eşantiyon diye verdiler bize. Kimsenin haberi yoktu. Giderken 'Beni Lokomotiv istiyor, Lazio istiyor' sonra bir gün bir baktım Galatasaray 5 milyon Euro göndermiş. Sonraki yıllarda benim kırıldığım Trabzon halkı onu çok bağrına bastı. O günlerde tribünlerde yürüdü, sahada adım attı. Ben daha Papara Park'a hiç gitmedim, Avni Aker ile noktalamıştım işi. Tabii Burak'ı iyi karşıladılar, çok sevdiler. Trabzon aklı enteresan esasında" dedi.

"UĞURCAN'IN HANIMINI TANIMIYORUM AMA İSTANBUL'DA YAŞAMAK FARKLI"

Burak Yılmaz'ın Teknik Direktörlüğünü değerlendiren Şener, "Çok takip etmiyorum ama Antep'te zannedersem şimdi 2 maçını kazandı. İyi olur inşallah, efendi çocuktur. Menajerleri efendiydi. zaten her şeyler menajerlerin altından çıkar. Hanımların aklından çıkar 'İstanbul'da yaşamak istiyorum diye'. Yapacak bir şey, böyle çok oyuncu var gitmek isteyen olduğu zaman, şimdi de oldu. Hanım faktörü önemli. Uğurcan'ın hanımını tanımıyorum ama İstanbul'da yaşamak farklı. Bu bir meslek. Genç insanlar. Çok genç yaşta para, şöhret oluyor. Klasik laf çocukların eğitimi için vs. Çözüm bulunur çocuk için. Tabii ki ben çocuğumu burada okutmak istiyorum deyince ona da mani olamazsın" diye konuştu.

"BİZİM ZAMANIMIZDA TRABZON'DA DOĞRU DÜRÜST OTEL BİLE YOKTU"

"Anlaşıp da fikrini değiştiren ve sizi üzen transfer var mıydı?" sorusuna Şener, "Vallahi hatırlamıyorum. Vardı 1-2 kişi. Hanımını, nişanlısını razı edemedik. Bizim zamanımızda Trabzon'da doğru dürüst otel bile yoktu. 1-2 tane otel vardı. Yabancı takımları misafir edecek bile otel yoktu. Şimdi 5-6 tane dünya markası otel var gelişmiş. İstanbul farklı tabii. Ankara mı İstanbul mu yani. Kolda dövmeler filan tam İstanbullu hareketi, Trabzon'da olmuyor öyle şeyler" yanıtını verdi.

"ERTUĞRUL'U YÖNLENDİRECEK, YÖNETİM KURULUNDA BİRİ YOK GALİBA"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer politikası hakkında konuşan Şener, "Yani ben Ertuğrul'u severim de Dayıları arkadaşımız. Ertuğru'lu yönlendirecek, yönetim kurulunda biri yok galiba. Benim yöneticilik dönemimde futbol oynamış, futboldan anlayan birisinin olmasını hep isterdim, oldu da zamanında. Faruk futbolcuydu, beraber yöneticilik yaptık. Yılmaz Büyükaydın yöneticiydi, tereddütsüz dediğini alırdım. Şimdi yok zannediyorum. Yanlarında kimler var onları da bilmiyorum. bazen de çok yanlış işler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİZİM ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ YILLARDA ÇOK MEŞHUR OYUNCULAR YOKTU"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer harcamalarında diğer takımlara göre farkı açmasını değerlendiren Şener, "Buna katılmıyorum. 11'e 11 oynuyorsun çünkü. Onlar 12 oynamıyor. İyi oyuncu almak tabii ki bir artı getiriyor ama sonunda takımın havası önemli olan. Bizim şampiyon olduğumuz yıllarda çok meşhur oyuncular yoktu, sonradan meşhur oldular. Belli olmaz o işler. tabii ki fark olur, bu doğaldır ama yüzde 100 garanti diye bir şey yoktur. Belli olmaz o işler. " dedi.

"FATİH TEKKE ÇOK ZEKİ BİRİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok zeki biri olduğunu söyleyen Şener, "Zeki bir çocuk. Futbolu da zekiydi oynarken. İnşallah muvaffak olur. Gençlerden biri devam eder.

"ŞAMPİYONLUK 4 TAKIM ARASINDA GEÇER"

Trabzonspor'un şampiyonluk şansını, yani Galatasaray gibi söyleyemezsin tabii. Transferlere bakarsak. Fenerbahçe'nin transferlerini tanımıyorum ama büyük paralar vermişler. Ama istediği sonucu alır mı, 1-2 maç istediği gibi oynar mı zannetmiyorum. Ama 4 takım arasında geçer. Araya biri girer, çıkar. Böyle gider. Futbol çok paralı bir iş olmaya başladı. Bu iş nasıl gidecek bilmiyorum.

Fenerbahçe'nin başkanı kim olur vallahi çok bilmiyorum ama Ali Koç aday, delege yapısını bilmiyorum, Sadettin Saran aday. Bir bilgim yok açıkçası.

"TFF ÇOK İYİ YÖNETİYOR DESEM OLMAZ"

Şu anki TFF'nin Türk futbolunu yönetmesi hakkında da çok ilgim yok o konularda. Çok iyi yönetiyor desem olmaz. Bir sürü hatalarda oluştu hakemlerle ilgili. Daha iyi olabilirdi. Avrupa'da isim yaratan bir futbol federasyonu değiliz. Artık çok değişik isimlerden oluşmaya başladı. Eski yıllardaki başkanlar daha temsil edebilir kabiliyetteydi. Şimdikilerin öyle olduğunu zannetmiyorum. Hayırlısı olsun onlar adına.

Trabzonspor kurulmadan önce Trabzon'daki insanlar bazı takımları tuttular, bu gerçek. Daha çok Galatasaray tutulurdu, bir de Beşiktaş tutulurdu. Fenerbahçe tutulmazdı hatırladığım kadarıyla. Halk Partili olanlar İdman Ocağını tutarlardı, Galatasaray'ı tutarlardı ama Feneri hiç duymadım" diyerek sözlerini tamamladı.