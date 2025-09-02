Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından... Trabzonspor'dan kaleci için resmi temas!

2.09.2025 16:20:00
Süper Lig ekibi Konyaspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor'un Deniz Ertaş için resmi temas kurduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarına hız verdi.

Bordo-mavililer, Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş için resmi temaslara başladı.

Konyaspor cephesi ise kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.

Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

KONYASPOR'UN İSTEDİĞİ ÜCRET

Öte yandan Konyaspor, 20 yaşındaki genç kaleci için 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Trabzonspor ise bu rakamı fazla buldu. 

Listesinde birçok yerli isim olan Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor ile görüşmelere devam edecek.

