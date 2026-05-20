Safi’den iddialı sözler: 'Damga vuracağız'

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim tarihi yaklaştıkça başkan adaylarının çalışmaları hızlanıyor. İddialı bir takım kurmak isteyen başkan adayı Hakan Safi, üyelerle bir araya geldiği toplantıda Sarı-Lacivertli camiaya önemli müjdeler verdi.

Safi, “Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, ‘Bu isimler beni kesmez’ dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak” dedi. Hakan Safi, “Fenerbahçe’nin borcu çok’ diyorlar. Korkumuz yok. Yapı varmış; yıkacağız! Benim Fenerbahçe’me 1 yıldız yetmez. Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri coşturacak kadroyu kuracağız. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz Fenerbahçe’yi sadece şampiyon yapmayacağız, kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına damga vuracağız. F.Bahçe’nin bugünlerini ve yarınlarını inşa edeceğiz. Mali kaygımız yok. Fenerbahçe camiası ne isterse vereceğiz” ifadelerini kullandı.

CONTE İLE TEMAS

Futbol aklı olarak Paolo Maldini ile anlaşan Hakan Safi, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile görüştü. İlk temasların oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.