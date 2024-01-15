Sagiv Jehezkel kimdir? Sagiv Jehezkel neden gözaltına alındı? Sagiv Jehezkel tutuklandı mı?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:04

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

SAGIV JEHEZKEL KİMDİR?

Sagiv Jehezkel 21 Mart 1995 yılında İsrail'de doğdu. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva, Antalyaspor kulüplerinde oynadı.

28 yaşındaki hücum oyuncusu Antalyaspor’a sezon başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edildi. Transfermarkt'te yer alan bilgilere göre, Jehezkel’in Antalyaspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jehezkel bu sezon oynadığı 13 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.

SAGIV JEHEZKEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2014-2016Hapoel Tel Aviv39

2016-2019Maccabi Tel Aviv

2017-2018› Ironi Kiryat Shmona (kiralık)

2018-2019› Bnei Yehuda Tel Aviv (kiralık)

2019› MS Ashdod (kiralık)9

2019-2021MS Ashdod51

2021-2023Hapoel Be'er Şeva

2023-2024 Antalyaspor

SAGIV JEHEZKEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, dün Süper Lig maçında Trabzonspor’a attığı golden sonraki sevinci nedeniyle gözaltına alındı.

Jehezkel maçın 68. dakikasında skoru 1-1’e getiren golü attıktan sonra kameralara yönelmiş ve bileğindeki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici yazıyı kameralara göstermişti.

Jehezkel'in eline sarılmış beyaz sargıdaki “100 gün, 7 Ekim” yazısında, İsrail'in Hamas'ın aynı gün düzenlediği saldırılar sonrası Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve Davud Yıldızı'nın bulunması büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sagiv Jehezkel hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlattığını açıkladı.