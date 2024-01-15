Yaptığı sevinç nedeniyle gözaltına alınmıştı: Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:33

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Sagiv Jehezkel, Emniyet'e götürüldü.

JEHEZKEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

İSRAİL DEVLETİ HAREKETE GEÇTİ

İsrail'den one.co.il'in haberine göre; Sagiv Jehezkel mesajının yanlış anlaşıldığını mahkemede beyan edecek, yanlış anlaşılma için özür dileyecek ve ardından sınır dışı edilecek.

Jehezkel için İsrail Devleti'nin de temasa geçtiği öne sürüldü. İsrail'den bir özel uçağın gece yarısı kalktığı ve oyuncu ile ailesini Antalya'dan almak için Türkiye'ye geldi.

En üst düzey İsrailli yetkililerin gece boyunca Türkiye ile diplomatik temas sağladığı ve Jehezkel'in teslimi için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliği'nin olaylar başladıktan sonra sürekli Jehezkel'e destek verdiği ancak resmi bir açıklama yapmayıp perde arkasında kalmayı tercih ettiği de belirtildi.

ANTALYASPOR: "SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEĞİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

ANTALYASPOR PAYLAŞIMI SİLDİ

Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı. Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

ADALET BAKANI TUNÇ: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Balkanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

TFF'DEN JEHEZKEL İÇİN AÇIKLAMA!

Türkiye Futbol Fedreasyonu'ndan Sagiv Jehezkel için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

HAREKET NE ANLAMA GELİYOR?

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Jehezkel'in sevincinde gösterdiği bantta yazılı olan "100 days... 7.10" yazısı; Hamas'ın 100 gün önce İsrailli sivilleri kaçırdığı ve bu sivillerin bir an önce evine dönmesi yönünde İsrail Devleti'ne yapılan bir çağrıyı ve kampanyayı simgeliyor.