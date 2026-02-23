Sahada uçan martıya top çarptı: Futbolcular kalp masajı yaptı!

İstanbul 1. Amatör Lig play-off finalindeki Mevlanakapı Güzelhisar-İstanbul Yurdum Spor maçında, sahalarda eşine pek de rastlanılmayacak bir olay yaşandı.

MARTIYA KALP MASAJI

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisinin uzun topu talihsiz bir şekilde saha etrafında uçan martıya isabet etti. Martı hareketsiz bir şekilde yere düşerken, İstanbul Yurdum Spor'dan bir futbolcu martıya kalp masajı yapmaya başladı.

Talihsiz martı, yapılan kalp masajının ardından saha kenarındaki görevliye teslim edildi.