Sahada uçan martıya top çarptı: Futbolcular kalp masajı yaptı!

İstanbul 1. Amatör Lig play-off finalindeki Mevlanakapı Güzelhisar-İstanbul Yurdum Spor maçında, sahalarda eşine pek de rastlanılmayacak bir olay yaşandı.
MARTIYA KALP MASAJI
İstanbul Yurdum Spor'un kalecisinin uzun topu talihsiz bir şekilde saha etrafında uçan martıya isabet etti. Martı hareketsiz bir şekilde yere düşerken, İstanbul Yurdum Spor'dan bir futbolcu martıya kalp masajı yapmaya başladı.
Talihsiz martı, yapılan kalp masajının ardından saha kenarındaki görevliye teslim edildi.
İstanbul 1. Amatör Lig play-off finalinde oynanan Mevlanakapı Güzelhisar-İstanbul Yurdum Spor maçında kalecinin vuruşu martıya çarptı
Yurdum Sporlu futbolcu, yerde hareketsiz kalan martıya kalp masajı yaptı