Sahada uçan martıya top çarptı: Futbolcular kalp masajı yaptı!

23.02.2026 12:57:00
İstanbul 1. Amatör Lig play-off finalinde oynanan Mevlanakapı Güzelhisar-İstanbul Yurdum Spor maçında sıra dışı bir an yaşandı. Kalecinin vuruşu martıya isabet ederken, yerde hareketsiz kalan martıya kalp masajı yapıldı.

İstanbul 1. Amatör Lig play-off finalindeki Mevlanakapı Güzelhisar-İstanbul Yurdum Spor maçında, sahalarda eşine pek de rastlanılmayacak bir olay yaşandı.

MARTIYA KALP MASAJI

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisinin uzun topu talihsiz bir şekilde saha etrafında uçan martıya isabet etti. Martı hareketsiz bir şekilde yere düşerken, İstanbul Yurdum Spor'dan bir futbolcu martıya kalp masajı yapmaya başladı.

Talihsiz martı, yapılan kalp masajının ardından saha kenarındaki görevliye teslim edildi.

 

