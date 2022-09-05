Sahaya atlayan taraftar serbest bırakıldı!
Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayan B.Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edildi.
Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edild
B.Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- Projede yer alan mimar konuştu
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!