Sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti: Beşiktaş'tan Alperen Şengün'e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:39
Sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti: Beşiktaş'tan Alperen Şengün'e geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Emlakjet, Houston Rockets'ın Sacramento King ile oynadığı maçta sakatlanan eski oyuncusu Alperen Şengün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

SAHAYI TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TERK ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Houston Rockets'ın Sacramento Kings ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyunu terk etmek zorunda kalan eski basketbolcumuz Alperen Şengün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede daha güçlü bir şekilde parkelere döneceğine yürekten inanıyoruz. Geçmiş olsun Alperen Şengün'' ifadeleri kullanıldı. 

Alperen Şengün, maçın bitimine 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basması sonucu acı içinde yerde kaldı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti.


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