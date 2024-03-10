Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu: Fernando Santos'tan iki futbolcuya kesik!
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunmayan Ante Rebic ve Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın 11 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig maçının kadrosu belli oldu
Siyah beyazlı takımda cezalı Omar Colley'in yanı sıra; sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Alex-Oxlade Chamberlain ve Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Ante Rebic de kafileye alınmadı.
Siyah beyazlıların Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:
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