Şahika Ercümen’den yeni Türkiye rekoru

Yayınlanma: 29.07.2023 - 16:59

Güncelleme: 29.07.2023 - 17:15

Şahika Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupasında 95 metreye 2 dakika 55 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.

"YETERLİ DESTEK BULAMADIK"

Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Ercümen, hedefinin Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre olduğunu belirterek, “Çok zor imkanlarla bu yarışmaya katılabildim, hem ülkemiz zor bir süreçten geçti hem de sponsorluk anlamında yeterli destek bulamadık. Fakat şu an hedefe kilitlenmiş durumdayım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

24 ÜLKEDEN 40 SPORCU

Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan Dünya Kupası, bu yıl 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Güney Afrika, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Uruguay, Peru, Polonya, Rusya, Slovenya, Şili ve Tayvan olmak üzere toplam 24 ülkeden 40 sporcu yarışıyor.