Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:50

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:50

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Twitter hesabından dalış kıyafetlerinin gümrüğe takıldığını, geçen günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını paylaştı.

"HİÇBİR RAKİBİM BUNLARLA UĞRAŞMIYOR"

Milli sporcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet yine bir gümrük vakası! Dalışlarda kullanmam için sponsorumun ücretsiz gönderdiği üzerime göre dikilmiş dalış elbiseleri yine gümrüğe takıldı, biliyorsunuz geçenlerde 40 bin TL üzeri vergi çıkmıştı! Şimdi ne çıkacak bilmiyorum, bu yüzden geri iade edebilirim. Maalesef yarışmalarda ve antrenmanlarda giyeceğim elbiseleri teslim alamayıp eksik malzemeler ile antrenman yapacağım. Uzun zamandır gerekli yerlerde iletişimdeyim. Milli sporcu belgemi vs. de sundum fakat bir gelişme olmadı. Buna karar veren kişiler umarım milli sporcu olarak maddi manevi beni çok yorduğunuzun sayenizde antrenmanlarımdan geri kaldığımın farkındasınızdır. Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor bilin istedim."

Maalesef bu sorunlarla da uğraşıyorum… pic.twitter.com/80MOidLw9o — Şahika Ercümen (@sahikaercumen) June 8, 2023

'GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCI OLACAK'

Ercümen yaptığı son paylaşımda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün, gümrükte takılan malzemeleriyle ilgili iletişime geçtiğini ve yardımcı olacaklarını söylediklerini iletti.

Ercümen, "Ayrıca benim gibi başka sporcu arkadaşlarımın muzdarip olmaması için rica ve dileklerimi paylaştım" dedi.