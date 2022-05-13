Sahte okeyler ve oyunu bitiren taşlar

13 Mayıs 2022 Cuma, 11:58

Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, NBA'de 2021-22 sezonu en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Spor yazarı Ara Gözbek, art arda iki sezon MVP seçilen 13. oyuncu Jokic için bir değerlendirme yazısı yazdı.

İşte Gözbek'in değerlendirmesi:

"NBA'in Oscar'ları bir bir dağıtılırken bir nevi 'en iyi erkek oyuncu ödülü' olan 'MVP' yani 'Normal sezonun en değerli oyuncusu' ödülü Denver Nuggers'ın yıldızı Nikola Jokic'e verildi. Son söyleyeceğimi yine en baştan söyleyeyim; MVP ödülünde Joel Embiid'i yediler. Bu sezonun tartışmasız en değerli oyuncusu Joel Embiid'indir. Denver Nuggets, geçen sezona göre daha farklı yerde olduğunu söyleyebilir miyiz? Peki Philadelphia 76ers, geçen sezona göre kat ettiği mesafe ne kadar?

Sezon başında tüm takım içi kaoslara rağmen, Ben Simmons krizlerine rağmen Philadelphia 76ers ligde bir şekilde yarışmacı kimliğinde kalmıştır. Bunun temel faktörü ise Joel Embiid'in devamlı ve etkili performansıdır. Kimileri Jokic'in istatistiklerinin daha iyi olduğunu söyleyecektir beni haksız çıkarmak adına. Ben bu argümanı çürütecek en az 6-7 tane rasyonel argüman koyabilirim ortaya. Birincisi, bir oyuncunun istatistiklerinden çok takıma olan etkisi üzerinden tartışılmalıdır değeri. Öyle olsaydı o zaman neden MVP oylaması yapılıyor? İstatistikleri en iyi olan oyuncuya versinler ödülü bitsin bu iş. O zaman birçok yıldız lig sonuncusu olan takıma gider yarışmacı olmak yerine bireysel istatistiklerini tavan yapar ve yıllarca ödüllere ambargo koyar.

Kobe Bryant, NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 5 oyuncusundan biri. Muhtemelen Shaquille O'Neal da. Bu iki oyuncunun birer MVP ödülü var. Steve Nash'in ise 2 tane MVP ödülü var. Jason Kidd'in en iyi olduğu dönemde Steve Nash'in en iyi olduğu haline göre daha büyük bir oyuncudur ama bir tane bile MVP ödülü yoktur. Steve Nash'in herhangi bir şampiyonluğu yok ama Shaq'in 4, Kobe'nin 5 şampiyonluğu var.

Bu iki oyuncunun değeri, tarihteki yerleri Steve Nash ile kıyaslanamaz bile. Shaquille O'Neal'ın bir dönemin açık ara en değerli oyuncusu olmasına rağmen sadece bir MVP ödülü alması kadar saçmadır NBA'in ödül verme sistemi ve adalet anlayışı. 2004 yazında Shaq, Lakers'dan ayrılıp Miami Heat forması giydi. NBA haritasında olmayan Heat takımını Shaq, geldiği sezon şampiyonluk adayı haline getirdi ve ikinci sezonunda şampiyonluğa taşıdı. Peki bir oyuncuya MVP ödülünü vermek için bundan daha net bir argüman, faktör ne olabilir? 2004'te Final oynayan Lakers'dan ayrılan Shaq'in ardından Lakers'ın ligin dibine demir atması bile Shaq'e MVP ödülü vermek yeterli bir gerekçe.

Geçmişte bunun gibi onlarca örnek var. 'MVP'si çalınan oyuncular' diye ayrı bir yazı yazmak gerekiyor hatta, ki yazacağım yaz aylarında. Bu örneği vermemin sebebi ödülleri yıla göre, ortama göre, konjonktüre göre kriterleri değiştirerek verilmesidir. Ben bunu NBA'in OEM'si yani 'operasyonel eyyam merkezi' olduğunu düşünüyorum. Kobe Bryant'ın, LeBron James'in, birçok oyuncunun almayı hak ettiği ama çaldırdığı ödülleri var.

Ben Nikola Jokic'in tamamen hak edilmemiş bir ödül aldığını düşünmüyorum, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama Joel Embiid, bu sezonun gerçek MVP'sidir ve bu yıllar geçse de konuşulacaktır. Tıpkı benim az evvel geçmişten verdiğim örnekler gibi. Okey oyununda 'sahte okey'ler vardır, bir de oyunu bitiren taşlar."